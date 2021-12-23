İslam Memiş'ten kripto para uyarısı! Ulus devletler tokat atacak, üzülürsünüz

Altın ve doların çökeceğini saatler öncesinden bilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kripto para yatırımcısına "tokat" uyarısı geldi. "Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur" diyen İslam Memiş, devletlerin kripto paracılara tokat atacağı uyarısı yaptı.

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Altın ve dolar fiyatları zirvede iken "Altın ve dolar çökecek, acınacak hale gelirsiniz" diyerek yatırımcıları uyaran ve haklı çıkan İslam Memiş'ten yeni uyarı geldi. İslam Memiş bu kez de kripto para yatırımcısına "üzülürsünüz" dedi.

İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar; Uzun vadeli ve ihtiyacınız olmayan parayı bağlarsanız iyi olur. Devletlerin karşısında olmayın! Ulus devletler, tokat atacak! Üzülürseniz üzülürüm" uyarısı yaptı.

İslam Memiş, altın ve dolarla ilgili de çarpıcı tahminlerde bulundu. İşte Memiş'in altın ve dolar öngörüleri...

Dolar 1 ayda 9.65 lira, gram altında 600 lira seviyesi görülebilir

- Dolarda 12.50 liranın altında rakamların da önümüzdeki 1 aylık süreç içinde 9.65 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. 1 aylık süreçte 9.65 lira seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmayacaktır.

- Altının gram fiyatında düşüşler 620 veya 600 lira seviyesinin altına sarkarsa yine benim için sürpriz olmayacaktır.

olar tekrar 18 lira seviyesine ne zaman çıkar?

- Dolar 18.60-20 lira lira seviyelerini tekrar görecek mi veya ne zaman görür?.. Şu anki devlet politikasını göz önünde bulundurduğumuzda 18 lira seviyesinin 3 ya da 4 ay içinde görülmesinin çok zayıf bir ihtimal... Bu önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ben bu rakamları görmek istemiyorum.

- Gram altının de tekrar 100 lira seviyesini 3-4 ay içerisinde göreceğini zannetmiyorum.

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