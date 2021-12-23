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Turkovac sonrası o aşı kalkıyor! Biontech ve Sinovac için flaş gelişme...

Turkovac sonrası o aşı kalkıyor! Biontech ve Sinovac için flaş gelişme...

Yerli aşı Turkovac'ın dün acil kullanım onayı aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bunun üzerine aşılamada Sinovac ve Biontech'in durumunun ne olacağı merak ediliyordu.

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Yerli aşı Turkovac, ilk olarak günde 300 bin adet üretilecek. Aşı dört kat daha etkili olduğu Sinovac’ın da yerini alacak.

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac, dün acil kullanım onayı aldı. Ardından seri üretim için kollar sıvandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı üreten dokuz ülkeden biri olduğumuzu söyledi. Biz de ilk etapta günde 300 bin adet üretilmesi planlanan ve Türkiye’yi aşı konusunda dışa bağımlı olmaktan çıkaracak olan yerli aşıyla ilgili merak edilenleri uzmanlara sorduk. Uzmanlar şunları söyledi: 

Sinovac'a göre daha etkili

Turkovac, Çin üretimi Sinovac gibi inaktif bir virüs aşısı. Klinik çalışmalarla etkinliğini ve güvenilirliğini ortaya koydu. Virüslere karşı oldukça koruyucu. Hatta Sinovac’a göre daha etkili. Ayrıca, aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili de özel çalışma yapılıyor.

Sinovac ithaline son

Turkovac, hiç aşı olmamış kişilere uygulanabilecek. Ayrıca Sinovac gibi inaktif aşı olmuş kişilere hatırlatma dozu olarak da vurulabilecek. Yapılan çalışmalara göre hiç aşı olmayan birisi için iki doz Turkovac yeterli, hatırlatma dozu olarak da Sinovac’a göre dört kat daha etkili.

MRNA aşısı olan BioNTech’in ardından hatırlatma dozu olarak uygulanıp uygulanamayacağına yönelik çalışmalar ise hâlen devam ediyor.

Sinovac ve Biontech aşıları Türkiye’de uygulanmaya devam edecek. Vatandaş hangi aşıyı yaptırmak isterse o aşıyı vurulacak. Ancak Turkovac’ın da inaktif aşı olması sebebiyle önümüzdeki dönemde Çin’den Sinovac tedarikine son verilmesi bekleniyor. BioNTech’in tedarik edilmesine ise devam edilecek. 

Afrika'ya umut olacak

Acil kullanım onayı 18 yaş üstü kişiler için alındı. Çocuklara uygulanıp uygulanmayacağı ise yapılan klinik çalışmaların neticesinde elde edilen sonuçlara göre belli olacak.

Yerli aşı yurt dışında ihtiyacı olan ülkelere de gönderilecek. Özellikle Afrika ülkelerine gönderilmesi bekleniyor.

Turkovac, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanıdığı çalışmalardan birisi. DSÖ tarafından acil kullanım onayı aldığında yurt dışına da gönderilebilecek.

turkovac

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