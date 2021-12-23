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İngiltere'den Omicron için sevindiren araştırma

İngiltere'den Omicron için sevindiren araştırma

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un Omicron varyantının, Delta varyantına oranla daha az hastaneye kaldırılmalara yol açtığı tespit edildi.

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Londra Emperyal Kolejince yapılan araştırmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız Kovid-19 vakaları değerlendirildi. Çalışmada, 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası incelendi.

Araştırmaya göre, Omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'i "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'i daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte Omicron, semptomları daha az şiddetli olsa da daha bulaşıcı.

Londra Emperyal Kolejinden Profesör Neil Ferguson, yaptığı açıklamada, "Analizimiz, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı taşıyan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin orta derecede azaldığını gösteriyor." dedi.

İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Buna rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı önceki aylara oranla artmayarak 140 olmuştu.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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