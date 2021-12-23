Aybike Esin Tumluer dizileri önceki kadın hali ve son hali nasıl?

İlişki Durumu Karışık dizisi ile ünlenen genç oyuncu Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirdi, erkek oldu. Son olarak 2017 yılında Hayati ve Diğerleri dizisinde Nurten karakterine hayat veren Tumluler'in son hali inanılmaz. Peki Aybike Esin Tumluer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

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Bir dönemin efsane dizisi İlişki Durumu Karışık'da çocuk bakıcısı Gülendam karakterine hayat veren Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi, erkek oldu ve son halini paylaştı. Atlas Karan adını alan oyuncunun 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştiren isimler arasında yerini aldı ve yeni adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştirdi.

Her Şey Yolunda Merkez, İlişki Durumu: Karışık ve Ah Neriman adlı dizilerle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar verdi. Tumluer'in son hali ise sosyal medyada olay yarattı.

İlk olarak Rüzgar Erkoçlar'ın, ardından İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirme operasyonlarının ardından bu işlemi gerçekleştiren Aybike Esin Tumluer, adını da Atlas Karan olarak değiştirdi.

İlişki Durumu Karışık dizisine çocuk bakısı Gülendam karakterine hayat veren oyuncunun son hali ise şaşkınlıkla karşılandı. Ayrıca ünlü ismin, 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

Peki Atlas Karan Tumluer kimdir, kaç yaşında: Tumluer, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Eğitimini önce Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Tumluer, ardından İnternational School of Comic Acting’de Drama ve Tiyatro Oyunculuğu eğitimi almıştır.

Özellikle komedi türündeki yapımlarda karşımıza çıkan oyuncu Atlas Karan Tumluer, rol aldığı bu yapımlarda rolünün hakkını her daim vererek, izleyenleri kendine hayran bıraktırmıştır.

Eğitimini önce Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Tumluer, ardından İnternational School of Comic Acting’de Drama ve Tiyatro Oyunculuğu eğitimi almıştır.

Özellikle komedi türündeki yapımlarda karşımıza çıkan oyuncu Atlas Karan Tumluer, rol aldığı bu yapımlarda rolünün hakkını her daim vererek, izleyenleri kendine hayran bıraktırmıştır.

İlk olarak 2013 yılında profesyonel anlamda ekran deneyimini gerçekleştiren Atlas Karan Tumluer, bu yıl "Her Şey Yolunda Merkez" adlı dizide rol almıştır.

Tumluer'in rol aldığı diziler arasında, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman gibi yapımlar yer alırken, başarılı oyuncu aynı zamanda 2017 yılında vizyona giren "Şansımı Seveyim" adlı Sinema filminde de rol almıştır.

Aybike Esin Tumluer, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayati ve Diğerleri" adlı komedi dizisinde polis memuru Nurten Salıkhan karakterini canlandırmıştır.