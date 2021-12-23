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Aydın'da hayvanları yemlemek için gitti! Samanlığa giren karısı şok oldu

Aydın'da hayvanları yemlemek için gitti! Samanlığa giren karısı şok oldu

AYDIN’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Murat K., evinin samanlığında ölü bulundu.

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Olay, Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını yemlemek için samanlığa giren evin hanımı, eşini yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hemen ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından evde olay yeri incelemesi yapıldı. Vücudunda darp ve cebir izine rastlanmayan Murat K.'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsiye alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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