Nazım Akmandil kimdir kaç yaşında Nazım Akmandil şirketi hangisi?

45 yaşında olan Burcu Esmersoy gönlünü yazılımlı Nazım Akmandil'e kaptırdı. Daha önce iki kez evlilk yapan Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi Nazım Akmandil ile arasında 15 yaş fark var. Peki telefonlardaki oyunların yazılımını yapan yazılımcı Nazım Akmandil kimdir, kaç taşında, şirketleri hangisi?

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Sevilen sunucu Burcu Esmersoy, perşembe gecesi yeni sevgilisiyle görüntülenince gazetecilere “Beyefendiyi tanımanıza gerek yok” diyerek ismini gizlemişti. Burcu Esmersoy'un yeni aşkının kimliği ortaya çıktı. Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisinin ismi Nazım Akmandil. Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un sevgilisi Nazım Akmandil, Türkiye’de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı. İkili, yaklaşık iki aydır flört ediyor. Peki Nazım Akmandil kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Nazım Akmandil'in hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Burcu Esmersoy'un sevgilisinin Nazım Akmandil olduğu öğrenildi. İkili önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülendi. Peki Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında?

Nazım Akmandil Kimdir?



Burcu Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisinin, cep telefonlarına yüklenen oyunların yazılımlarını yapan Nazım Akmandil olduğu öğrenildi. Nazım Akmandil, 30 yaşında.