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Bulana 10 bin TL ödül! Elazığ'da yıllardır gözü gibi bakıyordu ama çalındı: Şimdi çok zor durumdayım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bulana 10 bin TL ödül! Elazığ'da yıllardır gözü gibi bakıyordu ama çalındı: Şimdi çok zor durumdayım

ELAZIĞ'da evinin önünde otomobili çalınan bir vatandaş, otomobilini bulana veya ihbar edene 10 bin lira ödül verecek.

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Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yücekaya, 1994 model otomobilini evinin önüne park ederek evine gitti. Sabah aracını evinin önünde olmadığını fark eden Yücekaya, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri aracın bulunması için çalışma başlatırken, Yücekaya ise bulana veya ihbar edene 10 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Aracının çalındığını Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdiğini ifade eden Ali Yücekaya, ”Emniyet birimleri aracımı bulmak için ellerinden geleni yapıyor. Hem emniyet güçlerimize yardımcı olmak hem de aracımın bir an önce bulunması için aracımın yerini emniyet yetkililerine bildirene on bin lira ödül vereceğim” dedi.



"Şimdi çok zor durumdayım"
Aracının ilk kullanıcısının kendisi olduğunu belirten Yücekaya, ”Yıllardır gözüm gibi baktığım aracımın maddi değeri bir tarafa manevi değeri çok büyük. Çalınan aracımla sürekli tedavi gören eşimi hastaneye götürüp getiriyordum. Şimdi çok zor durumdayım. Aracımın bir an önce bulunması için duyarlı halkımızdan yardım istiyorum” diye konuştu.

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