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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Döviz kurunu yansıtmayanlara çağrı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Döviz kurunu yansıtmayanlara çağrı!

Döviz kurundaki düşüş sonrası fiyatlara düşüşü yansıtmayanlarla ilgili konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş göz açtırmayacaklarını duyurdu.

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TİCARET Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimleri artıracaklarını ve ihlalde bulunanlara en ağır cezaları vereceklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.

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