BIST 1.819
DOLAR 11,30
EURO 12,83
ALTIN 665,37
HABER /  DÜNYA

Joe Biden 2024'te yeniden aday olacak! Trump sorusuna bakın ne yanıt verdi

Joe Biden 2024'te yeniden aday olacak! Trump sorusuna bakın ne yanıt verdi

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık durumunun iyi olması halinde 2024'te yeniden başkanlığa aday olacağını söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, ABC kanalına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başkan Biden, 2024'teki başkanlık seçimlerine yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya, "Evet, olacağım" şeklinde yanıt verdi. Biden, "Ama ben kadere büyük saygı duyuyorum. Şu anda olduğu gibi o zaman da sağlığım yerinde olursa tekrar aday olurum" dedi. Biden rakibinin tekrar eski Başkan Donald Trump olması durumunda yine onunla yarışmak isteyip istemediği yönündeki soruya ise gülerek, "Tabii. Neden Donald Trump'a karşı yarışmayayım?" şeklinde yanıt verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası ikinci gün dolar kurunu açıkladı! Bugün düşüşte
Merkez Bankası ikinci gün dolar kurunu açıkladı! Bugün düşüşte
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İlaç hala bulunamıyor! Kur krizi için kritik görüşme
İlaç hala bulunamıyor! Kur krizi için kritik görüşme
Mehmet Barlas: Tayyip Erdoğan ABD Başkanı olsaydı...
Mehmet Barlas: Tayyip Erdoğan ABD Başkanı olsaydı...
Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir kaç yaşında?
Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir kaç yaşında?
Yılbaşında eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lılar yakalandı
Yılbaşında eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lılar yakalandı
Pendik’te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi
Pendik’te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sorunlar! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü 'en büyük hasar akciğerlerde' dedi
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan sorunlar! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü 'en büyük hasar akciğerlerde' dedi
5 ayda yüzde 77 zam geldi! Dolar çakıldı et fiyatları düşecek mi? Kasaplar açıkladı
5 ayda yüzde 77 zam geldi! Dolar çakıldı et fiyatları düşecek mi? Kasaplar açıkladı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Döviz kurunu yansıtmayanlara çağrı!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Döviz kurunu yansıtmayanlara çağrı!