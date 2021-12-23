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İzmir'de teklifini reddeden eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü! Bakın ne ceza aldı

İzmir'de teklifini reddeden eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü! Bakın ne ceza aldı

İZMİR'de eşi Bihter Yalçınsoy'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezası verilen Rahman Yalçınsoy'a, kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada yine aynı ceza verildi.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 8 Ekim 2020'de gerçekleşen olayda Rahman Yalçınsoy (37), bir gün sonra boşanma davalarının olduğu eşi Bihter Yalçınsoy (31) ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesindeki evine gitti. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bihter Yalçınsoy, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesinde yargılanan Rahman Yalçınsoy, mahkemede verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Rahman Yalçınsoy'un suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezası verdi.



15 yıl hapis cezası 
Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesine gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy, ses ve görüntü bilişim sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti. Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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