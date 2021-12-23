BIST 1.819
DOLAR 11,30
EURO 12,83
ALTIN 665,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gramajı düşürülüp yüzde 25 zam yapıldı! Samsun'da simidin fiyatı ekmeği solladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gramajı düşürülüp yüzde 25 zam yapıldı! Samsun'da simidin fiyatı ekmeği solladı

SAMSUN’da 80 gramı 2 TL’den satılan simidin gramajı 60 grama düşürüldü, fiyatı da 2,5 TL’ye çıkarıldı.

Abone ol

Kısa süre önce ekmeğe zam yapılan Samsun’da 3 ay önce zam gelen simide yeniden zam kararı alındı. Alınan yeni karara göre daha önceden 80 gramı 2 TL’ye satılan simidin gramajının 20 gram düşürülmesine, fiyatına da 50 kuruş zam yapılarak 2,5 TL olmasına karar verildi. Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler’in imzasıyla 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek tarife ile birlikte Samsun’da 60 gram simidin fiyatı 200 gram olan ekmeğin fiyatından pahalı duruma gelecek. Samsun’da 200 gram ekmek 2 TL’den satılırken, 250 gram simit ise 2,5 TL’den müşteriye sunulacak.

25 Aralık Cumartesi günü yürürlüğe girecek tarife hakkında zammı uygulanan Hacı Eyüb Güler ve Yılmaz Yiğit bir açıklama yapmazken, simit üreten fırıncılar ise zammın un ve susam fiyatlarından kaynaklandığını söylediler. Doların düşmesine rağmen simide yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar ise daha önceden simit fiyatlarının ekmek fiyatını geçtiğine şahit olmadıklarını dile getirdiler. Öte yandan Samsun'da ekmek fiyatlarının da yılbaşından sonra güncellenmesi ve zam yapılması gündemde.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kış aylarının vazgeçilmezi! Salebin bardağı 15 kilosu 1500 lira
Foto Galeri Kış aylarının vazgeçilmezi! Salebin bardağı 15 kilosu 1500 lira Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gözetmen sınav görevli ücreti kaç para ne zaman ödenir?
Gözetmen sınav görevli ücreti kaç para ne zaman ödenir?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İzmir'de korkunç olay! 3 işçi fabrikada yakılarak öldürüldü iddiası Meclis'te
İzmir'de korkunç olay! 3 işçi fabrikada yakılarak öldürüldü iddiası Meclis'te
Eğitimde çıta Büyükşehir’le yükseliyor
Eğitimde çıta Büyükşehir’le yükseliyor
Joe Biden 2024'te yeniden aday olacak! Trump sorusuna bakın ne yanıt verdi
Joe Biden 2024'te yeniden aday olacak! Trump sorusuna bakın ne yanıt verdi
İlaç hala bulunamıyor! Kur krizi için kritik görüşme
İlaç hala bulunamıyor! Kur krizi için kritik görüşme
Kur geriledi karma yem fiyatlarına yansıyacak indirim oranı belli oldu
Kur geriledi karma yem fiyatlarına yansıyacak indirim oranı belli oldu
Mehmet Barlas: Tayyip Erdoğan ABD Başkanı olsaydı...
Mehmet Barlas: Tayyip Erdoğan ABD Başkanı olsaydı...
Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir kaç yaşında?
Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kızılkaya kimdir kaç yaşında?
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi