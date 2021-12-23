İstanbul'da kar başladı! Bir anda bastırdı her yer bembeyaz oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Avrupa yakasında şiddetini artıran yağışla birlikte Başakşehir ve Sarıyer beyaza büründü. Kentte hava sıcaklığı da 1 dereceye kadar düştü. İşte İstanbul'da son durum...
İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün bazı ilçelerde şiddetlendi.
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Gece başlayan ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu. Büyük Çamlıca Tepesi'nde beyaz örtü oluştu.
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Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da Başakşehir ve Sarıyer de beyaza büründü.
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Meteoroloji'nin İstanbul saatlik hava durumu raporuna göre kar yağışı öğle saatlerinden sonrada etkili olacak.
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