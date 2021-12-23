Omicron hızla yayılıyor! Okullarda ders süresi için ‘30 dakika’ önerisi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, Omicron varyantının hızlı bulaşması nedeniyle başta okullar olmak üzere birçok kapalı alanda doğru havalandırma yapılması gerektiğine dikkat çekti. Koçak, "Dersler 30 dakikaya düşürülmeli ve sınıflar en az 10 dakika kapı/pencereler karşılıklı açılarak havalandırılmalı” önerisinde bulundu.

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Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, 6 kat hızlı bulaşan Omicron varyantının başta okullar olmak üzere kapalı alanlarda büyük risk teşkil ettiğini belirterek, önerilerde bulundu.

Koçak, “Bizim ülkemizde, her yere maskeyle girilmesi şartı çok önemli. Ki bu bağlamda mesafeyi korumak da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Bu varyantın bulaş riski açısından kapalı alanların havalandırılması çok büyük önem arz ediyor. Uzun süre kapalı alanlarda kalmak, bulaş riskini artırıyor.

Okulların da açılmasından ve Omicron varyantının hızlı bulaşmasından dolayı, dersler 30 dakikaya düşürülmeli ve sınıflar en az 10 dakika kapı/pencereler karşılıklı açılarak havalandırılmalı. Bunu daha önce de önermiştim” dedi.