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Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı! Tutukluluğunun devamına...

Mahkemeden flaş Osman Kavala kararı! Tutukluluğunun devamına...

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesini yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına kararı verdi...

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Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş ve dava 17 Ocak'a ertelenmişti. Karara yönelik 13. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmişti. Yapılan itiraz ise 10 Aralık'ta mahkeme tarafından reddedilmişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için "ihlal prosedürü" başlatmıştı.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye yaptırım kararı vermesinden sonra ilk kez, bugün Osman Kavala’nın tutukluluk durumunu değerlendirdi. Kavala için tutukluluk durumunun devamına karar verildi. 

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