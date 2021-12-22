Gübre fiyatlarında yüzde 54 indirim

Türkiye’nin yerli ve milli gübre sanayisinin lider kuruluşlarından olan, Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Gemlik Gübre, Türk tarımını ve Türk çiftçisini desteklemeye devam ediyor.

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Gemlik Gübre, yüzde 54’e varan indirimle ürünlerini piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri neticesinde yapılan kampanya dahilinde, Gemlik Gübre, 17 Aralık 2021 tarihinde, tek bir gün içinde toplam 88 bin ton gübrenin piyasalara arzını sağladı.

Yükselen gübre üretim maliyetlerine karşın, Türkiye gübre sanayisine yatırımlarını kesmeyen ve üretimini durdurmayan şirket, bu güne özel bir fiyat çalışması yaptı. CAN%26 gübresi, piyasa koşullarına karşın yüzde 54 indirim oranıyla Türk çiftçisiyle buluşturuldu. Proje ile Türk tarımının gelişimi ve zirai üretim desteklenirken, milli ekonomiye de önemli fayda sağlanmış olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin Gemlik Gübre’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kampanyamıza teveccüh gösteren tüm bayilere, kooperatiflere ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkürlerimizi iletiriz. Her zaman olduğu gibi, Türk tarımını, çiftçilerimizi korumak ve desteklemek en öncelikli görevlerimizden biri olmakla birlikte, bu tarz kampanyalarımızın devam edeceğini bildiririz.”