Rusya Lideri Vladimir Putin: Merkez Bankası faiz artırmasaydı Türkiye'nin durumuna düşerdik

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. "Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum" diyen Putin, "Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir.” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonunda gazetecilerin sorularını cevapladığı basın toplantısı başladı. Bu, Rusya Devlet Başkanı’nın 2001’den beri düzenlediği 17. ve pandemi dönemine denk gelen 2. sene sonu basın toplantısı. Putin geçen sene yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle gazeteciler ile video-konferans yöntemiyle bir araya gelmişti, bu seneyse basın toplantısı yüz yüze gerçekleşiyor. Putin’in geçen seneki basın toplantısıysa 4 saat 29 dakika sürmüştü.

'Merkez Bankası faizi artırmazsa durum Türkiye'dekine benzer...

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yaptı ve Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini söyledi: “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını katılaştırırsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir.”

Pandemi döneminde ekonomi yüzde 3 küçüldü

Rusya ekonomisinde pandemi döneminde yüzde 3 oranında bir düşüş gördüklerini ama ekonominin kısa süre içinde toparlandığını söyleyen Putin, 2021 sonunda yüzde 4.5 oranında büyüme beklediklerini ekledi.

Ülkesinin dış borcunun dünyadaki en düşük seviyeye inip yüzde 4’e gerilediğini, uluslararası rezervlerinin ise 595 milyar dolardan 625.5 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Putin, “Tüm bunlar ekonomimizin istikrarlı olduğunun işaretidir” dedi.

Gelişmiş ülkelere kıyasla şoklara karşı daha güçlü

Koronavirüs pandemisinin ekonomi üstündeki etkilerine ilişkin soruya yanıt: "Ekonomimiz bir dizi güçlükle ve mecburi sınırlamalarla karşılaştı fakat G20 ülkeleri dahil, dünyanın pek çok gelişmiş ekonomisine kıyasla şoklara karşı çok daha hazırlıklı olduğunu gördük."

PCR testi yaptırıp öyle girdiler

Rusya Devlet Başkanı Putin’in sene sonu basın toplantısının gerçekleştiği Manej sergi salonunun girişinde herkesin PCR testlerinin kontrolü gerçekleşti. Basın toplantısına gelenlerden, koronavirüs negatif olduklarını belgelemeleri açısından farklı zamanlarda üç ayrı PCR testi yaptırmaları istenmişti.