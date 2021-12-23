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AK Parti Kızılcahamam kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

AK Parti Kızılcahamam kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, belediyelerin çalışmaları ve hedefleriyle önümüzdeki dönemin yol haritası ele alınıyor.

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Kızılcahamam Eliz Otel'de dün başlayan toplantının ilk gününde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, tecrübe paylaşımı ve sohbet programında belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kampın ikinci günü ise bu sabah AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin sunumuyla başladı. Özhaseki'nin konuşmasının ardından katılımcılara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin dünyaya ve Türkiye'ye etkilerini anlattı.

Kurum, sıfır emisyon hedefinin 2053'e kadar gerçekleştirileceğini belirterek, "Yeşil Kalkınma Devrimi", afet çalışmaları, Sıfır Atık Projesi hakkında belediye başkanlarına bilgi verdi.

Doğal alanlar, ekolojik koridorlar ve Millet Bahçeleri projeleriyle ilgili de bilgi paylaşan Kurum, doğal afetlere karşı alınan önlemler ile kentsel dönüşüm konusundaki çalışmaları anlattı.

Erdoğan kampa katılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün kampa katılarak, konuşma yapacak.

Toplantının devamında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan birer konuşma yapacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise tecrübe paylaşımı ve sohbet programında belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, yarın sona erecek.

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