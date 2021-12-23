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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

SAMSUN'dan kaza haberi geldi. Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

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 Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den İzmir'e giden Ömer A'nın kullandığı 35 HAR 53 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Samsun Ankara kara yolu Üçhanlar mevkisinde, Sinan K. idaresindeki 34 EJC 436 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, yolculardan Ferhat P, Merve N, Ulaş K, Ziver Y, Celal K, Alper H, Yunus Emre K, Şükriye S, Ahmet Lütfi D, Sudem S, Murat K, Naime Nur B, Uğur A, Sezai E. ve Fatih Şükür A. hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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