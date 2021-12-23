BIST 1.815
DOLAR 11,22
EURO 12,73
ALTIN 662,37
HABER /  DÜNYA

Vakalar fırladı yeni yasaklar geldi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vakalar fırladı yeni yasaklar geldi!

YUNANİSTAN'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi. Ülkede hem iç hem de dış mekanlarda maske zorunlu oldu. Öte yandan belediyeler tarafından kamusal alanda düzenlenmesi planlanan eğlenceye yönelik etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Abone ol

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, yarından itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi. Yunanistan'daki vaka artışlarına ve Omicron varyantının yayılma hızına dikkati çeken Plevris hem iç hem de dış mekanlarda maske kullanımının zorunlu olacağını kaydetti. Plevris, market ve toplu taşıma araçlarında ise çift maske veya yüksek koruma sağlayan KN 95 tipi özel maske kullanılacağını belirtti.

Etkinlikler iptal edildi

Belediyeler tarafından kamusal alanda düzenlenmesi planlanan eğlenceye yönelik etkinliklerin iptal edileceğini bildiren Plevris, tüm sosyal etkinlikler öncesinde de etkinliğe katılacak kişilerin test yaptırmasının tavsiye edildiğini ifade etti.

Plevris, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden Kovid-19 testi istendiğini hatırlatarak ziyaretçilerin Yunanistan'a gelişlerinin 2'nci ve 4'üncü günlerinde tekrar test yapılmasının tavsiye edildiğini kaydetti.

3 Ocak'a kadar geçerli

Söz konusu kısıtlamaların 3 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacağını belirten Plevris, uzmanlar ve yetkililerin yapacağı değerlendirmelerin ardından, 3 Ocak 2022 sonrasında yeni kısıtlamaların da gelebileceğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Son günlerin en ilginç olayı! Afyonkarahisar’da bahçesine yapılanı görünce şaştı kaldı
Son günlerin en ilginç olayı! Afyonkarahisar’da bahçesine yapılanı görünce şaştı kaldı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Hindi fiyatları 2021 kaç para bütün hindi kilo fiyatı kaç para?
Hindi fiyatları 2021 kaç para bütün hindi kilo fiyatı kaç para?
Ucuza araç satma bahanesiyle 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar
Ucuza araç satma bahanesiyle 100 milyon TL'lik vurgun yaptılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sanayi Odasını ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer BİLSEM sayısını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer BİLSEM sayısını açıkladı
Emekli sandığı maaş zammı 2022 kaç para olacak ek zam var mı?
Emekli sandığı maaş zammı 2022 kaç para olacak ek zam var mı?
BKM açıkladı Kasım ayı kredi kartı ödemeleri yüzde 64 arttı
BKM açıkladı Kasım ayı kredi kartı ödemeleri yüzde 64 arttı
Mülteciyle evlenmek için Karabük'e geldi! Hayatının şokunu yaşadı: Olur mu böyle bir şey?
Mülteciyle evlenmek için Karabük'e geldi! Hayatının şokunu yaşadı: Olur mu böyle bir şey?
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var