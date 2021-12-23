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Son günlerin en ilginç olayı! Afyonkarahisar’da bahçesine yapılanı görünce şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Son günlerin en ilginç olayı! Afyonkarahisar’da bahçesine yapılanı görünce şaştı kaldı

AFYONKARAHİSAR’da komşularının haber vermesi üzerine atıl durumdaki evlerinin bahçesine giren aile, gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadı. Mahallede kimliği belirsiz kişilerin, yatır var diyerek gece girdikleri bahçede türbe için mezar yeri yaparak evin mutfak kısmını yıktıklarını gören aile üyeleri duruma şaştı kaldı.

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Akıllara durgunluk veren olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaklaşık 70 yıl önce Hamamcı ailesi tarafından yaptırılan ev yaklaşık 10 yıl önce aile üyelerinin başka bir yere taşınması ile atıl duruma geçti. Geçtiğimiz hafta sonu aile üyelerini arayan komşuları, bir süredir boş olan evin bahçelerinde kazı yapıldığını söyledi. Gelen telefon üzerine evlerine giden Hamamcı ailesi üyeleri evin bahçesine girince büyük bir şok yaşadı. Bahçenin ortasına mezar yeri yapıldığını ve evin dış kısmında bulunan mutfağın da yıkıldığını gören aile üyeleri ne yapacağını bilemedi.

Gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin duvardan atlayarak evin bahçesine girdikleri ve önce türbe için mezar yaptıkları, ardından evin mutfak kısmını da yıkmaları akıllara durgunluk verdi. Yapan kişilerin ‘Siğil Dede’nin yatırı burada' söylentilerine inanan kimliği belirsiz kişilerin, hayra geçmek amacı ile bunu yaptığını öğrenen Hamacı ailesi üyeleri ise ikinci bir şok yaşadı. Aile üyeleri daha sonra kendi imkânları ile mezar yerini kapatarak, yıkılan mutfak kısmının molozlarına da bir başka yere taşıdı.



“Annem manzarayı görünce çok sinirlendi ve ne yazık ki düşerek ayağını kırdı”
Olayın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Volkan Hamamcı, bahçeye girdiklerinde önce büyük bir şok yaşadıklarını, ardından etrafı toparlamak için uğraştıklarını ifade etti. Hamamcı, “İziz alınmadan bahçemize girmişler ve böyle bir olay geldi başımıza. Burada Siğil Dede olduğunu söylerler, ama yeri burası değil, yukarda duvarın orada. Bir iki defa daha buraya girmişler ve toprak almışlar. Siğili olan kişilere sürüyorlarmış ve siğilleri döküyormuş. Annem buraya geldiğimiz manzarayı görünce çok sinirlendi ve ne yazık ki düşerek ayağını kırdı” diye konuştu.


"Biz çocuklarımızı getirdik ve ellerindeki siğiller düştü"
Mahalle sakinlerinden Kamil Sağbilge ise bölgede Siğil Dede isimli bir yatır olduğunu çocukluklarından beri bildiklerini kaydederek, bahçeye türbe yapılıp güzelleştirilmesini istediklerini belirtti. Sağbilge, “Biz çocuklarımızı getirdik ve ellerindeki siğiller düştü. Siğil Dede olduğu söyleniyor burada olduğu. Biz de bir zamanlar bunun için buraya gelmiştik" dedi.

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