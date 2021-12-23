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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Gerileme sürüyor

Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Aralık haftasında 6 milyar 17 milyon dolar azalarak 116 milyar 874 milyon dolara geriledi.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 786 milyon dolar gerileyerek 78 milyar 367 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 10 Aralık'ta 84 milyar 153 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 230 milyon dolar azalarak 38 milyar 737 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 17 milyon dolar azalışla 122 milyar 891 milyon dolardan 116 milyar 874 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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