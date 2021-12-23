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Dolarda çöküş sürüyor! Dolar 11 liranın altına indi euro da düşüyor

Dolarda çöküş sürüyor! Dolar 11 liranın altına indi euro da düşüyor

Dolardaki çöküş sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Türk Lirası sisteminin haberini vermesinin ardından 18 liradan 12.50 lira seviyelerine düşen dolar bugün 11 liranın da altını gördü...

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Dolar güne 12 liranın altında başlamasının ardından gün içindeki kaybını yüzde 10'un üzerine taşıyarak 11 liranın altına geriledi. Dolar saat 14,31 itibariyle 10,70 seviyesinden fiyatlanırken, euro da aynı saatlerde 12,11 lira seviyesinden işlem gördü.

Saat 15:30 itibariyle piyasalar: Dolar 11 liranın altını gördükten sonra birz toparladı ve 11.11 lira seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 12.60 liradan işlem görüyor. Gram altın 635 liradan, çeyrek altın ise 1.038 liradan satılıyor...

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