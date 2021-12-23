Elon Musk uygarlığın en büyük tehlikesini açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk, modern uygarlığa yönelik en büyük tehdidin 'farkındalık' olarak da tanımladığı siyasi doğruculuk olduğunu söyledi.

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Komedyen Dave Chappelle'e verdiği röportajda Musk, "Farkındalık, özünde bölücü, dışlayıcı ve nefret uyandırıcıdır. En basit haliyle, kaba insanlara... kaba ve zalim olmaları için sahte erdemlerle zırhlanmış bir kalkan verir" ifadelerini kullandı.

'Farkında zihinler virüsü' ifadesini kullanan Musk, bu 'virüsün' modern uygarlığa yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu savunarak, "Mizah yapmak sorun olmamalı. Farkındalık temelde komediyi yasa dışı yapmak istiyor, ki bu hiç hoş değil. Kınama ve nefretle dolu, mizahtan yoksun bir toplum mu istiyoruz?" diye sordu.

Tesla'daki hisselerini satma kararının arkasında duran ünlü milyarder, dünyanın en değerli otomobil markası olan şirketteki hisselerinin yüzde 10'unu satma planına ulaşmak istediğini söyledi. Musk, Babylon Bee'ye verdiği röportajda konuya dair, "Yaklaşık yüzde 10'a yakın hisse sattım ve burada son derece gerçekçi olmaya çalıştım" dedi.

Öte yandan Musk, Kaliforniya'da 'birşeyleri halletmenin gittikçe daha da zor haline gelmesi'nden yakınarak, "Kaliforniye eskiden fırsatlar diyarıydı ancak şimdi...daha çok bir tür aşırı düzenleme, aşırı dava, aşırı vergilendirme diyarı haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Mars'ı kolonileştirmeye yönelik ilgisini dile getiren ünlü girişimci, Amerika'nın Ay'a dönme planlarının bir parçası olarak SpaceX'in gelecek yıl yörünge uçuşları gerçekleştirme hazırlıklarından bahsetti.

Forbes'un milyarderler listesine göre, Güney Afrika doğumlu 50 yaşındaki girişimci, koronavirüs salgını sırasında servetini 250 milyar doların üzerine ulaştırdı ve 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.