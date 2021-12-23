BIST 1.810
DOLAR 11,34
EURO 12,86
ALTIN 666,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan öğrencisini darbeden öğretmenle ilgili açıklama

 AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin milli eğitim müfettişlerinin soruşturmasının pazartesi günü sonuçlanacağını belirterek "Çıkacak sonuçtan kamuoyunun tatmin olacağını düşünüyorum." dedi.

Abone ol

Vali Aydoğdu, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tip1 Diyabetli Çocukların Sağlıklı Yaşan Projesi" protokol imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, medyaya, olmasını hiç istemedikleri bir olayın görüntülerinin yansıdığını söyledi.

Görüntüleri izlemekte zorlandığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu olayın olduğu 14 Aralık'tan itibaren yapılan işlemleri tek tek anlatmak istiyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer Kartal derhal olaya el koymuştur. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. Hemen 2 milli eğitim müfettişi olayla ilgili görevlendirilmiştir. Kurum müdürlerimiz aileye anında destek ziyaretlerinde bulunmuştur. Çocuğumuza bir psikolog ve rehber öğretmen görevlendirilmiştir. Yani bu olayın kamuoyuna yansımadan önce yapılan işlemleri bunlar. Kamuoyuna yansıdıktan sonra Aksaray halkı da göstermesi gereken tavrı göstermiştir. Her an ailemizin ve çocuğumuzun yanında yer almışlardır, çocuğumuzu desteklemişlerdir."

Eğitim camiasının 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yaptığına dikkati çeken Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu münferit olaydan hareketle tüm eğitim camiasına ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. Her şey süreç olarak işliyor. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. Hemen 2 milli eğitim müfettişi olayla ilgili görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz soruşturmasını inşallah pazartesi günü tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, olayın olduğu andan itibaren süreçlerin tamamında bilgilendirildi, olayı yakinen takip etmiştir. Ailemize de Milli Eğitim Bakanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuz gerekli desteği aldıktan sonra okulunda eğitim ve öğretimine devam edecektir. Bizim temennimiz bir daha böyle olayların, bu güzel şehrimizde yaşanmaması. Tekrar ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz. Soruşturma bitmediği için öğretmenle ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum. Bu öğretmenimizin davranışı, hiçbirimizin tasvip etmediği bir davranış şekli. Sonuç inşallah pazartesi açıklanmış olacak. Bu çıkacak sonuçtan kamuoyunun tatmin olacağını düşünüyorum."

İlgili Haberler
Aksaray'da öğretmen öğrenciyi dövdü! Onu gören diğer 2 öğretmenin tavrına bakın
ÖNCEKİ HABERLER
'Baban hasretinden ölecek' deyip acılı anne seslendi: O katilleri dinleme
'Baban hasretinden ölecek' deyip acılı anne seslendi: O katilleri dinleme
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Temel Karamollaoğlu köpek saldırıları için yerel yönetimlere tepkili
Temel Karamollaoğlu köpek saldırıları için yerel yönetimlere tepkili
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan buluşma iddiası için Can Ataklı'ya sert cevap: Medya tetikçisi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan buluşma iddiası için Can Ataklı'ya sert cevap: Medya tetikçisi!
Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı
Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı
İsmail Hacıoğlu kaç yaşında aslen nereli kaç kardeş ikizi var mı?
İsmail Hacıoğlu kaç yaşında aslen nereli kaç kardeş ikizi var mı?
Tekneyle kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı
Tekneyle kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı
'Vatandaş bir kadeh, devlet 3 kadeh içiyor' dedi alkol ölümleri için hükümeti suçladı
'Vatandaş bir kadeh, devlet 3 kadeh içiyor' dedi alkol ölümleri için hükümeti suçladı
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı
Dolarda çöküş sürüyor! Dolar 11 liranın altına indi euro da düşüyor
Dolarda çöküş sürüyor! Dolar 11 liranın altına indi euro da düşüyor