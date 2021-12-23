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Kocaeli'de ev sahibi yapma vaadiyle dolandırdılar! 2 yıl süren davada karar çıktı

Kocaeli'de ev sahibi yapma vaadiyle dolandırdılar! 2 yıl süren davada karar çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde ev sahibi yapma vaadiyle para aldıkları 11 kişiyi konutları teslim etmeyerek dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan inşaat firması sahibi Arif Mutlu ile eski eşi ve sevgilisi, toplam 134 yıl 2 ay hapis ve 391 bin 496 lira para cezasına çarptırıldı.

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Başiskele ilçesinde Arif Mutlu, 2015 yılında eski eşi Emine Yel ve sevgilisi Cansu Gül ile birlikte inşaat şirketi kurarak topladıkları paralarla konutlar yapmaya başladı. Konutların temelinin atılmasının ardından duran inşaatta uzun süre çalışma olmayınca, ev alma vaadiyle Arif Mutlu'ya yaklaşık 535 bin lira para veren 11 kişi, 2019 yılında olayı yargıya taşıdı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar, ‘Ticaret şirketi kullanılarak imal etmeyeceği projede maketler üzerinden satış yapmak suretiyle mağdurlardan para tahsil ederek nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla yargılanmaya başladı. 

Yaklaşık iki yıl süren davada, mahkeme heyeti Arif Mutlu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 54 yıl 2 ay, eski eşi Emine Yel hakkında 25 yıl ve sevgilisi Cansu Gül hakkında 55 yıl olmak üzere toplamda 134 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, toplam 391 bin 496 lira para cezası verdiği 3 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Arif Mutlu, Emine Yel ve Cansu Gül karara itirazda bulunarak istinaf mahkemesine başvurdu. 

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