Muğla'daki dehşet! Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Semih Sayın'ın (40) bir süre önce ayrıldığı Derya Gül'ü (35) barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğü belirlendi.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Gül ile bir süre önce ayrıldığı Semih Sayın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti. Derya Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, evden çıkıp 50 metre ilerideki otomobiline binen Sayın, tabancayı başına dayayıp tetiği çekti.

Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Semih Sayın da kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Derya Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, Semih Sayın'ın kendisinden ayrılan Derya Gül'ü barışmak için sürekli rahatsız ettiği, tekliflerine olumsuz yanıt alınca da öldürdüğü belirtildi.