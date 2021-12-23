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Almanya'da korkulan oldu Omicron'dan ölüm!

Almanya'da korkulan oldu Omicron'dan ölüm!

Almanya'da korona virüsün yeni mutasyon türü Omicron ile enfekte olan 1 kişi hayatını kaybederken, Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti.

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Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, Omicron mutasyonu taşıyan 1 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Almanya'da Omicron'dan ilk ölümün kaydedildiği aktarıldı. Yaşamını yitiren kişinin 60-79 yaş aralığında olduğu ifade edildi. Ülkede bugüne kadar toplam 3 bin 198 Omicron vakası tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 44 bin 927 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçerken, 425 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 6 milyon 923 bin 636'ya yükseldiği ülkede toplam can kaybı ise 109 bin 749'a ulaştı.

Tatil döneminde vakalarda artış bekleniyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, yeni yıl tatili öneminde Covid-19 vaka sayısında hızlı bir artış beklediğini söyledi.

Diğer bazı Avrupa ülkelerinin aksine Almanya'nın Omicron'dan kaynaklı büyük ve ani bir dalga görmediğini ifade eden Bakan Lauterbach, "Bu durum, yeni yıl döneminde ve Ocak ayının ilk haftasında değişecek" dedi. Lauterbach ayrıca, insanların Covid-19'a karşı en iyi derecede bağışıklık tepkisi sürdürmek için takviye doz aşıya ihtiyaç duyacağını aktardı.
Alman hükümeti, insanları tatil döneminde temaslarını sınırlamaya ve aşı olmaya çağırıyor.

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