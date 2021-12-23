Kemal Kılıçdaroğlu'ndan “Kimileri ‘Kürdistan’ diyor rahatsız oluyor musunuz?” sorusuna yanıt

Ankara Elmadağ'da muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kimileri ‘Kürdistan’ diyor rahatsız oluyor musunuz?” sorusunu “Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?” diyerek yanıtladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elmadağ’da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında adeta soru yağmuruna tutuldu.

“Elhamdülillah Müslümanız”

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre katılımcılara “Bana aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz” diyen Kılıçdaroğlu, yöneltilen her soruyu tek tek yanıtladı. “Hangi dine inanıyorsunuz?” sorusunu “Elhamdülillah Müslümanız” diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “HDP’ye ne diyorsunuz? İttifakta mı?” soruları üzerine de şunları söyledi:

“HDP ittifakta değil, bir işbirliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. Meclis’te başkanvekili var, milletvekilleri var, HDP’li Meclis Başkanvekili’nden söz istiyoruz, AK Parti de istiyor. PKK ile HDP’yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız. Biz, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’yle birlikte altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyoruz. Onlar da ittifakta yok. Ama altı parti konuşuyoruz anayasayı.”

‘Nasıl inanıyorsunuz!’

Kılıçdaroğlu, “PKK’ya destek oluyor musunuz?” sorusuna da “Ne zaman, nerede, nasıl olmuşum, buna nasıl inanıyorsunuz? Terör örgütünün saldırdığı adam benim. Nasıl inanıyorsunuz buna, bunu da anlamıyorum” karşılığını verdi.

“Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum"

“Kimileri ‘Kürdistan’ diyor rahatsız oluyor musunuz?” sorusunu da Kılıçdaroğlu, “Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?” diyerek yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, tezkereye neden “hayır” oyu verdiklerine ilişkin soru üzerine, “Siz başka ülkelerin askerlerinin bu ülkede olmasını ister misiniz? Amerikalılar mı gelsin, bunu mu istiyoruz? Eğer bunu doğru buluyorsanız yanlış yaptım. Ama doğru bulmuyorsanız doğru yaptım” yanıtını verdi.

‘Karneyi düzelttik’

Kılıçdaroğlu, “türban” ile ilgili sorulara karşılık da, “Bizim böyle bir meselemiz yok. Bu konuda karnemiz kırıktı. Ama biz bu karneyi düzelttik. Başörtüsü meselesini ben çözdüm” dedi.