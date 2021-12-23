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Memur maaşlarına 300 TL yansıyacak haberleri! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan yeni açıklama

Memur maaşlarına 300 TL yansıyacak haberleri! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan yeni açıklama

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyadan vergi muafiyeti ve ek zamla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

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Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin beklediği 2022 zammına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile memurlara zam konusunu görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sosyal medyadan vergi muafiyeti ve ek zamla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Memura 300 TL olarak mı yansıyacak? 

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

"Gelir vergisi muafiyeti memura 300 TL olarak yansıyacak haberleri ve ortalıkta dolaşan tablolar kafa karıştırıyor. Haberler gerçeği yansıtmıyor. Muhasebat Genel Müdürlüğü hiç vakit kaybetmeden bir çizelge yayınlamalı, kamuoyundaki bilgi yanlışı ivedi düzeltilmelidir."

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