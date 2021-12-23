İstanbul takımlarının çöküşü Alman basınında manşet oldu

ALMANYA'nın Bild gazetesi başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yazdı, "İstanbul kulüplerinin çöküşü" manşetini attı.

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İSTANBUL'un devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Lig'deki kötü performansını Almanya'nın Bild gazetesi sayfalarına taşıdı.

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, iki istisna ile (Bursaspor-2010, Başakşehir-2020) 30 yıldan bu yana Türkiye ligini aralarında paylaşan 3 zirve kulüp. Ama bu sezon her şey çok başka" denilen yazıda, "18 hafta sonunda 3 büyük kulüp artık Trabzonspor ile ara kapatılamayacak kadar büyük puan farkıyla geriye düştü" ifadeleri kullanıldı.

"Fenerbahçe'nin düşüşü 9. hafta başladı"

Fenerbahçe'nin sezona iyi başladığı ve 8. hafta liderliğe kadar yükseldiği hatırlatıldı:

"Düşüş 3-1'lik Trabzonspor yenilgisiyle başladı. 18 hafta sonunda zirveye 16 puan uzaktalar ve bunun sonucunda da teknik direktör Vitor Pereira'yı gönderdiler."

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye ikinci kez geldiği, dünya şampiyonu Mesut Özil'in Portekizli yönetiminde zorlu bir dönem geçirdiği kaydedilirken, "Şimdi yeni bir teknik direktörün gelişiyle belki eski günlerdeki performansına ulaşabilir" yorumu yapıldı.

"Sergen yalçın kendisini şampiyon yapan oyundan vazgeçti"

Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş'ın sezona en azından kağıt üstüne üst düzey bir takımla başladığı kaydedildi ve şu ifadeler kullanıldı.

"Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, geçen yıl kendisini şampiyon yapan oyundan vazgeçti. O dönem mücadele, azim ve pres ön plandaydı. Bu defa rakipleri kaliteli oyunla alt etmek istedi. Bu hataydı. İşler Sergen Yalçın'ın planladığı gibi gitmedi. Takım puan olarak çok geriye düştü. Yalçın, aralık ayı başında kovuldu. O gittikten sonra işler biraz daha iyi gitmeye başladı. Ama buna rağmen Beşiktaş yine de zirvenin çok uzağında."

"Galatasaray için daha kötüsü olamazdı"

Galatasaray'ın zirvenin tam 21 puan uzağında kaldığına vurgu yapılan yazıda, "Daha kötüsü herhalde olamazdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas, şimdiye kadar Türkiye'de pek görülmemiş bir transfer politikası izleyerek genç oyunculara yöneldi. Takıma değerli genç futbolcular dahil edildi. Ancak yine de iyi bir 6 numara ve bitirici bir santrfor eksikliği göze çarpıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Trabzonspor şampiyonluğu yakalayacak kadar yakında"

Üç büyük kulübün çöküşünün anlatıldığı haberde Trabzonspor'un başarı hikayesi övülürken, "Karadeniz ekibi bu sezon kazanıyor ve kazanıyor. Şu anda 18 maç sonunda ligin zirvesinde. İstanbul kulüpleri ile fark çok fazla yani şampiyonluk yakalayacak kadar yakında" denildi.