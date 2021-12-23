Mahkum'daki Barış Yesari kimdir gerçekte kim oynuyor ikizini öldürdü mü?

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan dizi Mahkum daha ilk bölümü ile ses getirdi. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde olduğu dizi Mahkum, aslında “Innocent Defendant” adlı Kore dizisinden uyarlama. Peki Mahkum dizisinde tek yumurta ikizi olan Barış Yesari kimdir, öldü mü?

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FOX ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Mahkum ekran macerasına hızlı başladı. Daha ilk bölümü ile büyük ses getirdi. İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimlerinde başrolünde olduğu Mahkum dizisi aslında Kore dizisi olan “Innocent Defendant” uyarlaması. Bir Kore dizisini daha ekranlarına uyarlanan FOX TV, Mahkum dizisi ile seyirciden tam not aldı. Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Barış-Savaş Yaseri ve Cumhuriyet Başsavcısı Fırat Bulut'un hikayesini anlatan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu da çok iddialı. Özellikle İsmail Hacıoğlu oyunculuğu ile seyirciden alkış toplarken Onur Tuna, Melike İpek Yalova performansları ile adında söz ettirdi. Peki Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu tam listesi....

Barış Yesari kimdir: 7'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

Mahkum dizisi oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığ, başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Mahkum dizisi konusu ne: Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

İsmail Hacıoğlu kimdir:

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

İsmail Hacıoğlu’nun Oynadığı Diziler

Mahkum / Savaş ve Barış Yesari / 2021

Hükümsüz / Selim Demirci / 2021

Zümdürüanka / Cihan / 2020

Çocuk / Hasan / 2019

Mehmetçik Kutül Amare / Üsküplü / 2018

Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ / Meftun / 2015

Osmanlı Tokadı / Fatih Sultan Mehmet / 2013

Şüphe / Aziz Kutlu / 2011

Firar / Civan / 2011

Gece Sesleri / Yağız Haksever / 2008

Beni Unutma / 2008

Sinekli Bakkal / Onur / 2007

Beyaz Gelincik / Memed Ali Aslanbaş / 2005

Bir İstanbul Masalı / Ozan Kozan / 2003

Koçum Benim / Ali / 2002