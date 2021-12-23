Türkiye 23 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 753 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Aralık 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 753 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 771 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 21 bin 605 oldu.

"Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter adresinden, "Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Turkovac’tan, araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Turkovac’ı bekleyenlere, devam dozları için Turkovac’ı seçeceklere duyurmak istiyoruz: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz" mesajını paylaştı.

2. doz aşılama oranı yüzde 82,68 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,43 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,68 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 285 bin 128'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 51 milyon 321 bin 64 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 753 bin 275 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 321 bin 64 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 16 milyon 266 bin 937 kişiye aşı yapıldı.

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