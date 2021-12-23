Mahkum dizisi Savcı Fırat Bulut kimdir neden hapse girdi?

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan dizi Mahkum daha ilk bölümü ile ses getirdi. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde olduğu dizi Mahkum, aslında “Innocent Defendant” adlı Kore dizisinden uyarlama. Peki Mahkum dizisinde hafızasını kaybeden ve hapse giren Savcı Fırat Bulut kimdir, neden hapse girdi mi, kızı ve karısını öldürdü mü?

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FOX ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Mahkum ekran macerasına hızlı başladı. Daha ilk bölümü ile büyük ses getirdi. İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimlerinde başrolünde olduğu Mahkum dizisi aslında Kore dizisi olan “Innocent Defendant” uyarlaması. Bir Kore dizisini daha ekranlarına uyarlanan FOX TV, Mahkum dizisi ile seyirciden tam not aldı. Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Barış-Savaş Yaseri ve Cumhuriyet Başsavcısı Fırat Bulut'un hikayesini anlatan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu da çok iddialı. Özellikle İsmail Hacıoğlu oyunculuğu ile seyirciden alkış toplarken Onur Tuna, Melike İpek Yalova performansları ile adında söz ettirdi. Peki Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu tam listesi....

Mahkum dizisi konusu ne: Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

Fırat Bulut kimdir: 30'lu yaşlarının başında, Cumhuriyet savcısı. Hem çok iyi bir hukukçu hem de gözü kara. Cinayet soruşturmalarını titizlikle yürütürken, ailesine çok az zaman ayırabiliyor. Karısı Zeynep bu durumdan hiç memnun değil. 5 yaşına basan kızları Nazlı da babasına çok düşkün. Fırat, çalışmadığı zamanların tamamını kızına ayırıyor. Ne yaparsa yapsın, sorumluluklarını yerine getirmek, hayatı ihmal etmekten daha önemli Fırat için… Annesi ve babasını genç yaşta kaybetmiş. Öğretmen olan karısı Zeynep'i ve kızı Nazlı'yı her şeyden çok seviyor… Benzerine az rastlanır bir savcı profili. Cübbeli ama sokaktan geldiği için insanı, memleketi tanıyor. Polisiye dizilere düşkün. Cinayet dizilerindeki katili 10. dakikada tahmin edebiliyor genelde... Zeki ve eğlenceli bir adam... Korkusuzca tüm davaların üzerine giden Fırat'ın yolu Türkiye'nin en zengin adamının oğlu Barış Yesari'yle kesiştiğinde değişecek.

Onur Tuna kimdir:

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projelerde yer almıştır. Şu anda FOX’ta başlayan "Mahkum’" dizisinde "Fırat Bulut’" karakterini canlandırmaktadır.

Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen ‘’Bir Küçük Eylül Meselesi’’, 2019 yılında ‘’Ağır Romantik’’ 2021 yapımı olan "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" isimli sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda kendi şarkılarından oluşan albümleri bulunmaktadır.