Kemal Kılıçdaroğlu: Adana'da arazi olsaydı bedava elektrik verirdik

ŞANLIURFA'da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık araziye güneş enerjisi yapacaklarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da bu kadar büyüklükte bir arazi olmadığını, tahsis edilirse bedava elektrik vereceklerini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti. Kılıçdaroğlu, burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve organize sanayi bölgesi (OSB) başkanları ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

Güzel bir toplantı yaptıklarını, siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden CHP lideri, "Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor. Türkiye, bütün bu sorunlarını aşabilir. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ve nasıl çözeceğimizi örnekler vererek anlattım. Hiçbir sanayici ve üreticinin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere bedava elektrik sözü soruldu

Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa programında bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu. Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını ve kendilerine bu arazinin tahsis edilmesi durumunda aynı sözlerin Adana için de geçerli olacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye güneş enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burada da veririz" dedi.