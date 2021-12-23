BIST 1.805
DOLAR 11,32
EURO 12,85
ALTIN 653,73
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu: Adana'da arazi olsaydı bedava elektrik verirdik

Kemal Kılıçdaroğlu: Adana'da arazi olsaydı bedava elektrik verirdik

ŞANLIURFA'da 2 milyon 300 bin dönümlük taşlık araziye güneş enerjisi yapacaklarını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da bu kadar büyüklükte bir arazi olmadığını, tahsis edilirse bedava elektrik vereceklerini söyledi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti. Kılıçdaroğlu, burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve organize sanayi bölgesi (OSB) başkanları ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

Güzel bir toplantı yaptıklarını, siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden CHP lideri, "Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor. Türkiye, bütün bu sorunlarını aşabilir. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ve nasıl çözeceğimizi örnekler vererek anlattım. Hiçbir sanayici ve üreticinin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere bedava elektrik sözü soruldu

Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa programında bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu. Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını ve  kendilerine bu arazinin tahsis edilmesi durumunda aynı sözlerin Adana için de geçerli olacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye güneş enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burada da veririz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'da doğal gaz krizi had safhaya yükselmiş durumda
Avrupa'da doğal gaz krizi had safhaya yükselmiş durumda
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Mahkum konusu nedir hangi diziden uyarlama? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu
Mahkum konusu nedir hangi diziden uyarlama? Mahkum dizisi oyuncu kadrosu
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu! AK Partili Elitaş'ın açıklaması bomba
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu! AK Partili Elitaş'ın açıklaması bomba
Antalya'da bir mermer ocağında Bismillah yazılı mermer bulundu
Antalya'da bir mermer ocağında Bismillah yazılı mermer bulundu
Benzin ve motorine indirim! Pompa fiyatlarına yansımayacak ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak
Benzin ve motorine indirim! Pompa fiyatlarına yansımayacak ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak
O ülkeden flaş karar! 2025'e kadar nükleer reaktörleri kapatacak
O ülkeden flaş karar! 2025'e kadar nükleer reaktörleri kapatacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi erkek doğdu iddiası
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi erkek doğdu iddiası
Muğla'daki dehşet! Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş
Muğla'daki dehşet! Derya'yı barışma teklifini kabul etmediği için öldürmüş
Her 2 kişiden 1’inde görülebilir! Sinirlilik, çarpıntı belirtilerine dikkat: Uzman doktor uyardı
Her 2 kişiden 1’inde görülebilir! Sinirlilik, çarpıntı belirtilerine dikkat: Uzman doktor uyardı