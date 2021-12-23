Pes etmeyen Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor'dan puanı kaptı

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor - Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından 15 puanla 18. sırada yer bulan Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. 21 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.Abone ol
21. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Tetteh ceza yayı üzerinde bulunan Adem Büyük'e pasını verdi. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndong'un savunmanın arkasına bıraktığı topla buluşan Mounir'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-0
36. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta savunmadan topu kazanan Mounir ceza sahası yayındaki Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
56. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Onur Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
73. dakikada Mounir'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
90. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Thiam'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Yeni Malatyaspor: 2 - 2 :Kayserispor
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Ndong (Dk. 69 Mallan), Aabid, Mounir, Tetteh (Dk. 87 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Kolovetsios (Dk. 79 Karahan Yasir Subaşı), Carole (Dk. 46 Gavranovic), Emrah Başsan (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Attamah, Campanharo (Dk. 65 Kemen), Gökhan Sazdağı (Dk. 65 Mane), Thiam
Goller: Dk. 25 Mounir, Dk. 36 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 56 Gavranovic, Dk. 90 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Campanharo, Dk. 90+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 90+4 Wallace, Dk. 90+6 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)