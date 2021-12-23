Adana'da 4. kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

ADANA merkez Seyhan ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K. hayatını kaybetti.

Abone ol

ADANA merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonundan çocuğun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan araştırmada 4 yaşındaki Aleyna K.'nin oturdukları 4. kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunan şebeke demirinin boşluğundan düştüğü belirlendi.

Ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K., müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.