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Adana'da 4. kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

Adana'da 4. kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

ADANA merkez Seyhan ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K. hayatını kaybetti.

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ADANA merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonundan çocuğun düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan araştırmada 4 yaşındaki Aleyna K.'nin oturdukları 4. kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunan şebeke demirinin boşluğundan düştüğü belirlendi.

Ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K., müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

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