Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir
65 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.
Yarış atlarına olan sevdasıyla da bilinen 80'li yılların başarılı sanatçılarından Faruk Tınaz bugün 65 yaşında hayatını kaybetti. Faruk Tınaz bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı.
TRT Radyo ile kariyerine başlayan, 80'li yılların başarılı sanatçıları arasında gösterilen Tınaz son olarak aylar önce İbo Show'a konuk olmuştu.