Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.