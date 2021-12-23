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Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir

Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir

65 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir

Yarış atlarına olan sevdasıyla da bilinen 80'li yılların başarılı sanatçılarından Faruk Tınaz bugün 65 yaşında hayatını kaybetti. Faruk Tınaz bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir

Bir süredir kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı. 

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Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti! Faruk Tınaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları kimdir

TRT Radyo ile kariyerine başlayan, 80'li yılların başarılı sanatçıları arasında gösterilen Tınaz son olarak aylar önce İbo Show'a konuk olmuştu. 

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