Sapık dede kan dondurdu! İki torununa 5 yaşından itibaren tecavüz etmiş torunu hamile kalıp doğurdu

İSTANBUL'da sapık dede Durmuş O.'nun (73), 16 yaşındaki torununa 8 yaşından bu yana tecavüz ettiği ortaya çıktı. 16 yaşındaki D.O.'nun doğan bebeğinin biyolojik babasının da sapık dede Durmuş O. olduğu belirlendi. Durmuş O., 30 yıl hapse mahkum edildi. Sapık dedenin, diğer torununa da küçük yaştan itibaren tecavüz ettiği ortaya çıktı.

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İstanbul'da, torununa tecavüz eden Durmuş O. (73)'ya, 30 yıl hapis cezası verildi. 8 yaşından beri cinsel istismara uğradığı belirlenen 16 yaşındaki D.O.'nun doğan bebeğinin DNA'sı, Durmuş O. ile yüzde 99,99 eşleşti. Durmuş O. hakkında diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ayrı bir iddianame düzenlendi. Durmuş O.'nun torunlarını "lunaparka göndermeme" tehdidiyle istismar ettiği tespit edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık dede Durmuş O. SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile mağdur kızın anne ve babası da katıldı.

Torununa tecavüz etti, çocuk hamile kalıp doğum yaptı

Duruşmada mahkeme başkanı dava dosyasına ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda mağdur kızın olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğuna dair raporu okudu. Duruşmada beyanda bulunan mağdur avukatı, D.O.'nun 8 yaşından beri cinsel istismara maruz kaldığını belirterek, "DNA raporunda da bebeğin babası olduğu aşikardır. Biz bu durumda en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bunu mal mülk için yapıyorlar, bana iftira atıyorlar

Söz verilen sanık Durmuş O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bunu mal mülk için yapıyorlar. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı. Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme sanık Durmuş O.'nun 'öz torununa cebir ve tehdit ile zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Diğer torununa da 5 yaşından itibaren tecavüz etmiş

Dede Durmuş O. hakkında diğer torunu olan K.O.'ya (18) 5 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir iddianame düzenlendi.

'Çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan hazırlanan iddianame kapsamında ifadesi alınmak istenen Durmuş O., bu olayda da susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.