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Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasayı onayladı

Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasayı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in zorla çalıştırma yoluyla üretim yaptığına dair iddialar sebebiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onayladı.

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongrenin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.

Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı için bu karar alındı
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun sunduğu ve Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ve diğer dini azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Biden'ın imzasıyla yasalaşmış oldu.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 14 Aralık'ta, Senato'da ise 16 Aralık'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.

Çin'in insanlık dışı uygulamaları
Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

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