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Dolar yeniden 7 TL olur mu? Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yazı

Dolar yeniden 7 TL olur mu? Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yazı

Dolar kurunun 7 TL olacağını yazan iktidar medyasına tepki gösteren Nagehan Alçı, ihracat odaklı politika nedeniyle bunun mümkün olmadığını 13-14 TL seviyelerinin öngörüldüğünü yazdı.

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Dolar kurundaki sert düşüşün nereye kadar gideceği tartışılırken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan dikkat çeken bir yazı geldi.

Doların 7 liraya kadar düşeceği senaryolarının iktidara yakın medyada dile getirildiğini aktaran Alçı, "Dolar yeniden 7 TL olur mu?" yazısında bu görüşü paylaşanlara sert tepki gösterdi. 

"Yahu daha geçen hafta yüksek kur-düşük faiz politikasının öneminden ve Türkiye'nin Avrupa'nın üretim üssü olacağından bahsediyordunuz." ifadelerine yer veren yazar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?"

"Çin gibi Türkiye de parasının değerini düşük tutarak bir imalat-ihracat mucizesi yaratacaktı. Bu sebeple ihracatta rekorlar kırıyorduk. Yüksek kur olmazsa cari fazla veren ülke olamayız diyordunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? İşte zaten bu sebeple iktidar medyasının önemli bir bölümünün Erdoğan'ın en koyu destekçileri nezdinde bile itibarı ve inandırıcılığı sıfırın altına indi."

"İthalat coşar ve cari açık patlar"

İktidar medyasının kendi içinde reform süreci yaşamasanın şart olduğunu savunan Alçı, doların neden 7 TL olmayacağını böyle açıkladı:

"Ben geçen yazımda devletin MGK kararıyla hayata geçirilen yeni ekonomik düzeni gereği mevcut rejimin doları 13-14 arası bir seviyede tutmak isteyeceğini yazmıştım.

Maaşını TL kazanan bir insan olarak şahsen 1 doların 7 TL olmasıyla satın alma gücüm yükseleceği için bu durumdan çok memnun olurum. Kişisel olarak ben doların fiyatının düşmesini elbette tercih ederim.

"13-14 arası seviyede optimum bir nokta yakalanacak"

Öte yandan 1 dolar 7 TL olursa hükümetin benimsediği ihracat yönelimli ve sürekli cari fazla veren iktisat politikaları çöp olur. İthalat coşar ve cari açık patlar. Nitekim ihracatçı birlikleri de doların 13-14 arası bir seviyede istikrar kazanmasını arzuladıklarını söylüyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de TRT'de verdiği mülakatta MGK kararıyla resmen benimsenmiş cari fazla verilen modelin devam edeceğini söyledi. Buradan anlaşılıyor ki eğer bu finansal ürün çok tutarsa ve dolar 10-11'lere inerse TCMB rezerv olarak onları toplayacak ve yeniden 13-14 arası seviyede optimum bir nokta yakalanacak."

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