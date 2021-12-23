Beşiktaş Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı. 82'de Rosier'in atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlayan ev sahibinin gollerini 31'de Larin ve 60'da Ghezzal atarken 41'de Soner ile bir penaltıdan yararlanamayan konuk ekibin tek sayısı 3'de Ndiaye'den geldi. Bu sonucun ardından puanını 28 yaparak 7. sıraya yükselen Beşiktaş, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. 14 puanla 19. sırada kalan Göztepe ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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3. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Soner meşin yuvarlağı Ndiaye'ye bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1

31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Larin'e bıraktı. Larin ceza alanı içinde sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

35. dakikada Tjanic'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Halil'in kontrol etmeye çalıştığı top daha sonra taca çıktı.

39. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kerim Alıcı ceza alanı içinde Montero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

60. dakikada Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Ghezzal rakiplerini geçip önünü açtıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

64. dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

72. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Pjanic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Beşiktaş'ın rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest atışı kullanan Ghezzal'in vuruşunda savunmadan seken top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

82. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Valentin Rosier sol kanatta hızlı atağı kesmek için Berkan Emir'e yerden kayarak yaptığı müdahale nedeniyle hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Valentin Rosier kırmızı kart gördü.

84. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı içinde dönerek vuruşunda kaleci Ersin son anda yatarak topu kontrol etti.

90. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Arslanagic'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.

90+3. dakikada Tjanic'in ceza alanı içinde şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Beşiktaş: 2 - 1 :Göztepe

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 69 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 76 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 85 Umut Meraş)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 80 Murat Paluli), Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 84 Baku), Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar (Dk. 69 Jahovic), Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Tjanic, Ndiaye

Goller: Dk. 3 Ndiaye (Göztepe), Dk. 31 Larin, Dk. 60 Ghezzal (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ndiaye, Dk. 43 Berkan Emir, Dk. 44 Halil Akbunar, Dk. 75 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe), Dk. 71 Pjanic (Beşiktaş)