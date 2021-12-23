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Belçika’da bir kişinin aşı karşıtlarının yerine parayla aşı yaptırdığı anlaşıldı

Belçika’da bir kişinin aşı karşıtlarının yerine parayla aşı yaptırdığı anlaşıldı

Belçika’da bir kişinin aşı karşıtlarının yerine para karşılığı 8 kez Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı. Şahıs, 9’uncu kez aşı olmaya gittiği sırada tutuklandı.

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Belçika’nın Charleroi kentinde bir şahsın, para karşılığı aşı karşıtlarının yerine Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı.

8 kez aşı oldu, 9'uncuda yakalandı
Belçika basınında yer alan haberlerde, adamın aşı merkezine kendisine ait olmayan bir kimlik kartıyla geldiği ifade edilerek, kısa aralıklarla iki kez aşı olmaya çalıştığı ve durumun personel tarafından fark edildiği aktarıldı. Haberlerde, şu ana kadar 8 kez aşı olan 33 yaşındaki adamın 9’uncu kez aşı olacağı sırada görevli kılığına giren polis memurları tarafından tutuklandığı bildirildi. Adamın, Covid-19 belgesini elde etmek isteyen ve aşı karşıtı olan kişilerden 100-150 euro aldığı belirtildi.

Hapis ve para cezası
Adamın sağlık durumunun birden fazla doz aşı olmasına rağmen iyi olduğu belirtilen haberlerde, söz konusu adamın ve aşı olması için para veren kişilerin sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 5 yıla kadar hapis ve 800 bin euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri açıklandı.

"Komplikasyon ihtimali oldukça küçük görünüyor"
Adamın ve ona aşı olması için ödeme yapanların kimliği kamuoyu ile paylaşılmazken, adama ödeme yapan aşı karşıtlarının çoğunun kimliğinin tespit edildiği ifade edildi.

Virolog Steven van Gucht ise yaptığı açıklamada, “Adamın sağlığının çok fazla aşıdan dolayı risk altında olması pek olası değil” ifadelerini kullanarak, "Ama aynı zamanda virüse karşı daha iyi korunduğu da söylenemez. Bağışıklık sisteminizi sonsuza kadar uyaramazsınız” dedi.

Ranst ayrıca, “Elbette, o kişinin nasıl tepki vereceğini görmek için kimseye gereğinden fazla enjeksiyon yapmadık. Bu kişinin yaptığı şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu tahmin edemeyiz, ancak komplikasyon ihtimali oldukça küçük görünüyor” ifadelerini kullandı.

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