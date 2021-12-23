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Aydın Kuşadası'ndaki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

Aydın Kuşadası'ndaki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 3 ay süren teknik takip sonucunda 16 ayrı masaj salonuna yapılan operasyon ile gözaltına alınan 6'sı kadın 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 ay süren teknik takibin ardından Kuşadası ilçesinde 16 masaj salonuna operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 27 ekip, 95 personelle gerçekleştirilen operasyonda 8'i erkek 6'sı kadın 14 şüpheli fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık suçlarından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakim karşısına çıktı. Görülen davanın ardından 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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