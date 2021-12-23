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MÜSİAD tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etti

MÜSİAD tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya davet etti.

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Türk Lirasının büyük değer artışı kaydetmesiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tüm iş dünyasını fiyatlarda indirim yapmaya çağırdı. Yapılan açıklamada, fiyatlarda indirime giden üyelerin kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

'Kararlılığımız göstereceğiz'

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer verildi.

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