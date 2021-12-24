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Mafyaya 'Tırpan' vuruldu! 27 şehirde aynı anda baskın yapıldı onlarca gözaltı

Mafyaya 'Tırpan' vuruldu! 27 şehirde aynı anda baskın yapıldı onlarca gözaltı

İçişleri Bakanlığı mafya tipi yapılanan organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı "Tırpan" operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' kod adlı operasyon başlatıldı.

Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

27 ilde mafya tipi örgütlere darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik operasyon başlatıldı.

389 gözaltı var

Tırpan adı veriler operasyonla ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ‘yağma’, ‘tefecilik’, ‘tehdit’ suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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