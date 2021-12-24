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Sahte içki katliam yaptı! Sahte içkiden şimdiye kadar 34'ü İstanbul'da olmak üzere 72 ölüm!

Sahte içki katliam yaptı! Sahte içkiden şimdiye kadar 34'ü İstanbul'da olmak üzere 72 ölüm!

Sahte içki faciasında fatura giderek ağırlaşıyor. Yurt genelinde sahte içki denetimlerine rağmen 10 Aralık'tan bu yana 17 ilde, 72 kişinin can verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 72 kişiden 34'ünün, İstanbul’da hayatını kaybettiği belirtildi.

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İstanbul’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İstanbul Valiliği'nden sahte alkol zehirlenmesine bağlı ölümlere ilişkin 17 Aralık’ta yapılan açıklamada, 22 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği duyurulmuştu.

Sadece İstanbul'da 34 ölüm
İHA'da yer alan son dakika haberine göre, İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 34’e yükseldi.

Peş peşe acı haberler
Sahte içkiden Konya'da Hayrettin K. ile Muammer T., Mersin'de Mejnun A. ile Abdullah Ö., Tekirdağ'da Hüseyin Y. ile Ahmet S. ve Eskişehir'de Ali Ç., hayatını kaybetti.

17 şehirde ölüm yaşandı
17 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72'ye çıktı. İstanbul'da 34, Gaziantep ve Antalya'da 6'şar, Çorum, Tekirdağ ve Sivas'ta 5'er, Mersin ve Kahramanmaraş'ta da 4'er kişi sahte içkiden can verdi. Bu 8 ilin dışında, 9 kentte daha sahte içkiden ölümler yaşandı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının devam ettiği öğrenildi.

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