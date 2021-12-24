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TFF Tahkim Kurulu Galatasaray ve Trabzonspor'un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu Galatasaray ve Trabzonspor'un cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerine verilen para cezalarını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerine verilen para cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, cezaya yapılan itirazı görüşen kurulun, sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 182 bin lira para cezasının yanı sıra bordo-mavili ekibe verilen 150 bin liralık cezayı onadığı aktarıldı.

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