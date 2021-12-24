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Japon bilim insanları geliştirdi! ALS hastalığına çare bulundu

Japon bilim insanları geliştirdi! ALS hastalığına çare bulundu

JAPONYA Yamagata Üniversitesi'nden bilim insanları, Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan bir ilacın ALS hastalığına karşı etkili olduğunu duyurdu.

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 Japonya'daki Yamagata Üniversitesi'nden bilim adamları, ALS hastalığı karşısında etkili olan yeni bir ilaç bulunduğunu açıkladı. Alzheimer tedavisi için geliştirilmekte olan ilacın, fareler üzerinde denenerek ALS hastalarının hareket kabiliyetini düşüren anormal protein yığılmasını önlediği tespit edildi.

Yetkililer, hastalığın ilerleyişini yavaşlatan tedavi yöntemlerinin bulunmasına rağmen, geliştirilmekte olan yeni ilacın beyin ve omurilikte biriken proteinler üzerinde etki göstermesi nedeniyle türünün ilk örneği olduğunu duyurdu. Sinir hücrelerini öldürerek kas zayıflamasına neden olan ve yürüme, konuşma, yemek yeme, nefes alma zorluğuna yol açan ALS hastalığının, bilinen kesin bir tedavisi bulunmuyor. Yeni geliştirilen ilacın 2024 yılında insanlar üzerinde yapılacak klinik denemelerin ardından kullanıma sunulması halinde ALS tedavisinde yeni bir umut olması bekleniyor.

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