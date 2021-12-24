Faruk Tınaz çocuğu var mı kaç kere evlendi Faruk Tınaz eşleri

Bir döneme damga vuran şarkıların sahibi, Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Tınaz 65 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Faruk Tınaz'ın hayatı merak konusu oldu. Aslen Adana doğumlu olan Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dır. Peki Faruk Tınaz ne kanseriydi, Faruk Tınaz'ın çocukları var mı? Eşi Canan Tınaz kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

Müzik dünyasına damga vuran, bir dönemin yıldız ismi Faruk Tınaz 65 yaşında hayatını kanser nedeniyle kaybetti. Ölümü ile başta sanar dünyasını yasa boğan Faruk Tınaz'ın hayatı merak konusu oldu. Kendine ait at çiftliği olan ve sahneleri bıraktıktan sonra sakin bir hayat tercih eden Faruk Tınaz, uzun süredir kanser ile savaşıyordu. Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi. Peki Canan Tınaz ile evli olan Faruk Tınaz'ın çocukları var mı?

Tınaz'ın vefatı Türkiye Jokey Kulübü'nün Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Tınaz için yarın saat 11.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Tribünü önünde tören düzenlenecek.

Cenaze töreni: Tınaz için 25 Aralık Cumartesi günü memleketi Adana'da Kabasakal Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacağı belirtildi. Sanatçının cenazesinin Kabasakal Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Sahnelere dönmek beni korkutuyor: 2019'da Nişantaşı'nda eşi Canan Tınaz ile birlikte objektiflere yansıyan 80'li yılların başarılı sanatçısı Faruk Tınaz, sahnelere dönmek istemediğini belirtmişti.

Tınaz, "Ben en son albümü 2008 yılında çıkardım. O yüzden sahnelere dönmek beni korkutuyor. Sahnede olmak özel hayatımda problem olabilir. O yüzden ben böyle iyiyim." demişti.

Yarış atlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Faruk Tınaz, "Kendi çiftliğim var, yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi, yarışları çoğu zaman kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Faruk Tınaz kimdir: Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak, TRT'de çalışmaya başladı.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.