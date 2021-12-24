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Sivas’ın bir köyünde 1700 yıllık bozulmamış zeytinyağı bulundu

Sivas’ın bir köyünde 1700 yıllık bozulmamış zeytinyağı bulundu

Sivas’ta merkeze bağlı Kurtlapa köyünde yapılar arkeolojik kazılarda 3. veya 4. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen çam şişe içerisinde bozulmamış zeytinyağı bulundu.

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Geçtiğimiz aylarda Sivas’a bağlı Kurtlapa köyünde yapılar arkeolojik kazılarda cam şişe içerisinde bulunan tanımlanamayan madde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) tarafından incelemeye alındı.

İncelenen maddenin MS. 3. Ve 4. Yüzyıla ait cam fanus içerisine konularak saklanan yıllar geçse de kendini bozmadan koruyan zeytinyağı olduğu anlaşıldı. 1700 yıllık zeytin yağı tamamlanan incelemenin ardından Sivas Arkeoloji Müzesine teslim edildi.

Çalışmayı yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erden Erpehlivan burada yaptığı açıklamada, “Bu çalışmayı yapmaya başlamadan önce biz belgelenmesi ve mental enerji konusunda bir çalışma yapıyorduk. Türkiye müzelerinde çok sık gördüğümüz bir örnek değil. Bu içerisinde malzemesi ile birlikte bulunmuş bir örnek. Bu bağlamda içerisinde arkeometrik analizlerde gerçekleştirmeye başladık. Dr. Öğr. üyesi Ebru Yavaş hocamın Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Ali Özer hocamın büyük katkıları oldu” dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yavaş ise çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Milattan sonra 3 ve 4. yüzyıllara ait bir örnektir. Çok ender bir örnek olmasından dolayı da biz özellikle bu esere zarar vermeden bu analizi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Gördüğünüz gibi cam malzemenin ağzı ki bir örnekle bir toprakla kapatılmış ve hava akışı da kesilmiş durumda dolayısıyla da buradan örnekle alırken biz özellikle bu kil numunesinden aldığımız örnekle onun analizini gerçekleştirebildik. Böylelikle organik malzemeye zarar vermemiş olduk. Laboratuvarımız da bu örneğin özel tekniklerle ayrılmasını sağladık ve ondan sonra analizlerini yapabildik. Bunun sonucunda da içerisindeki bulunan maddenin zeytinyağı olabileceği hakkında fikrimizi oluştu” şeklinde konuştu.

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